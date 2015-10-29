Боевики начали торговать запчастями с военной техники – разведка Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В связи с невыплатой денежного довольствия военнослужащие 2 АК в качестве альтернативного способа обогащения начали торговлю запчастями военной техники, которые могут использоваться в гражданских агрегатах или автомобилях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "продолжаются случаи дезертирства в подразделениях 2 АК. При этом большинство личного состава, покидающего подразделения, рецидивисты".

По данным разведки, 28 октября основные усилия противника были сосредоточены на проверке боевой готовности частей и соединений 1 и 2 АК путем перевода их в высшие степени боевой готовности.

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Также фиксируется перегруппировка подразделений на Донецком и Волновахском направлениях, ведение разведки с привлечением диверсионных разведывательных групп на Северодонецком направлении, разведывательных подразделений бригад первого эшелона, средств радиоэлектронной разведки и самолетов-разведчиков ВС РФ.