ВСУ и НАТО до конца года планируют разработать концепцию реформирования украинской армии

Как говорится в сообщении на сайте миссии Украины при НАТО, сегодня в Брюсселе начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко провел встречу с председателем Военного комитета Альянса генералом Петером Павелом.

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"Была достигнута договоренность до января 2016 года сообща разработать Концепцию реформирования Вооруженных сил Украины согласно стандартам НАТО на среднесрочную перспективу", - подчеркивается в сообщении.

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Собеседники в ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, вероятные сценарии ее развития в краткосрочной перспективе.

Как отмечается в сообщении, председатель Военного комитета Альянса отметил уже достигнутые начальником Генштаба ВСУ ощутимые результаты в реформировании вверенного ему ведомства, особенно на фоне продолжающихся усилий по сдерживанию российской военной агрессии.