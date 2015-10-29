В Украине с официальным визитом находится делегация Вооруженных Сил США

Как сообщает Правительственный портал, во время протокольной встречи руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с представителями ВС США состоялось обсуждение текущей ситуации в Украине и прогнозы относительно ее дальнейшего развития.

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«Украина неуклонно выполняет Минские договоренности и договоренности, достигнутые во время Пражского саммита лидеров европейских стран в «Нормандском формате», – отметил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий Воробьев.

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В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности, определили дальнейшие направления и эффективные формы военного сотрудничества, говорили о видах возможной помощи со стороны США с учетом ситуации, сложившейся на востоке Украины.