В Киевской области на избирательном участке умерла женщина - МВД
16:38, 25 октября 2015Общество
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Киев. 25 октября. УНИАН. В селе Оране Иванковского района Киевской области сегодня утром 63-летняя местная жительница скончалась на избирательном участке.
Выборы в Украине / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в области.
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"Женщина успела проголосовать, после чего ей стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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