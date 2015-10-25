В Киевской области на избирательном участке умерла женщина - МВД

16:38, 25 октября 2015
Общество
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Киев. 25 октября. УНИАН. В селе Оране Иванковского района Киевской области сегодня утром 63-летняя местная жительница скончалась на избирательном участке.

Вибори в Україні / Фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в области.

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"Женщина успела проголосовать, после чего ей стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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