В Киевской области на избирательном участке умерла женщина - МВД

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в области.

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"Женщина успела проголосовать, после чего ей стало плохо. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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