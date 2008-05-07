СБУ рассказала милиции, как сделали ”адскую машину” из парка Шевченко

Служба безопасности Украины 6 мая передала в милицию материалы расследования по взрыву в киевском парке имени Шевченко, в результате которого пострадали две студентки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Можно сказать, что это преступление уже раскрыто», - сказала она, объяснив, что уже установлены свидетели, «мы знаем, как было изготовлено это взрывное устройство, и в дальнейшем будем сотрудничать с милицией, чтобы виновные были привлечены к ответственности».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 19.30 в парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. Мощность взрыва составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва были ранены две студентки Университета им. Тараса Шевченко, которые в тот момент шли неподалеку.

По факту взрыва столичная милиция возбудила уголовное дело.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня, 7 мая, сообщил, что следствие уже определило главного подозреваемого по делу о взрыве в парке Шевченко.

В то же время, по словам министра, причастность подозреваемого к преступлению еще не доказана окончательно, и он не задержан.