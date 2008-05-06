В Киевской области задержали киллера - бывшего ”брата каратиста”

Сегодня в Киевской области задержан киллер, который подозревается в совершении серии убийств на территории Луганской и Донецкой областей в середине 90-х годов.

Как сообщили УНИАН в ГУБОП МВД Украины, этот мужчина, который находился в середине 90-х годов на легальном положении, был задержан в результате совместной операции сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью в Луганской и Киевской областях.

Как отметили в пресс-службе, этот человек, начиная с 1995 года, «специализировался» на выполнении заказных убийств. В частности, задержанный был активным членом организованной преступной группировки, которая существовала в 1994 году в Донецкой области, и имела название «Братья каратисты».

Через год задержанный расстрелял в Луганской области лидера конкурирующей ОЗГ «Боксеры». Именно эта группировка, как подчеркнули в пресс-службе, стала первой в УБОПе, которая была в 1991 году взята на учет.

Все свои преступления задержанный совершал с помощью автоматического оружия.

После задержания этот человек будет переправлен в Луганскую область, где в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).