ПриватБанк стал партнером Красного Креста в реализации программы финансовой поддержки внутренних переселенцев

Как сообщили в банке, в реализации этого важного социального проекта будут задействованы все его отделения, работающие на территории Донецкой и Луганской областей.

По данным МККК, сегодня многие переселенцы, которых приютили местные жители и организации по обе стороны линии фронта, до сих пор не имеют постоянных источников дохода. Они живут преимущественно за счет гостеприимных хозяев, а также местных органов власти и гуманитарных организаций.

«На востоке Украины проживают несколько тысяч семей вынужденных переселенцев, в том числе с детьми, у которых суммарный доход не достигает даже ежемесячного прожиточного минимума в 1 176 гривен (около 54 долларов) на человека, – говорит Драгана Ранкович, координатор программ экономической безопасности МККК в Украине. – Уже сейчас эти люди едва сводят концы с концами. И существует большая вероятность того, что с наступлением холодов они могут столкнуться с еще большими трудностями».

С целью поддержки безработных вынужденных переселенцев и членов их семей МККК запускает программу оказания финансовой помощи, которую планирует реализовать в тесном сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины. Пилотный этап программы уже начался в 16 районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем Украины. Ожидается, что он продлится до конца года. Переселенцы смогут получить выплаты в любом отделении ПриватБанка в Донецкой и Луганской областях.

«Самые современные технологии и опыт работы коллектива банка позволят нам сделать всё возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были проведены в кратчайшие сроки, – говорит руководитель Направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Михаил Рогальский. – Разумеется, все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк осуществляет без комиссий для получателя».

В рамках программы получателям помощи будут присылать SMS-сообщения с указанием номера горячей линии ПриватБанка, суммы помощи и места ее получения. Также будет разослан номер горячей линии МККК.

С апреля 2014 года МККК оказывает помощь местным жителям и вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украине, предоставляя им продукты питания, предметы обихода и строительные материалы, а также обеспечивая медикаментами и перевязочными материалам больницы по обе стороны линии фронта.