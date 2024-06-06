112 бригада ТрО Киева получила помощь от 'Украинской команды' - дроны, ретранслятор и катапульту

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал 112 отдельной бригаде ТрО г. Киева партию дронов-самолетов и оборудование для беспилотников. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"112 отдельная бригада территориальной обороны – это героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киевщину. А сегодня они бьют врага на Востоке нашей страны. "Украинская команда" передала 112 бригаде партию больших дронов-самолетов и комплект специального оборудования для управления дронами – ретранслятор и катапульту", - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые донатят на дроны.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые своими донатами помогают обеспечивать наших защитников дронами и приближать Победу. Благодаря вам эти самолеты уже завтра полетят на головы оркам. А наши ребята будут живы и невредимы", - сказал во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль Bentley одному из участников сбора на дроны, который проводит "Украинская команда".