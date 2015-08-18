Из-за войны на Донбассе Киев провалился в рейтинге городов на 132 место, по соседству - Дамаск и Триполи

Об этом сообщает издание ABC.net со ссылкой на данные Economist Intelligence Unit.

Города оценивались по уровню охраны здоровья, образования, стабильности, культуры, окружающей среды и инфраструктуры.

1-е место в перечне занял Мельбурн, набрав 97,5 баллов из 100 возможных. Кроме Мельбурна, в первую пятерку городов попали Вена (Австрия), Ванкувер (Канада), Торонто (Канада), Аделаида (Австралия).

В статье отмечается, что Киев оказался в конце списка с 43,4 балла ввиду боевых действий, которые идут на востоке Украины.

Всего за последние 5 лет Киев потерял более 25 баллов, оказавшись по соседству с такими городами, как Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш). Последнее, 140-е место, занял Дамаск (Сирия).

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Кроме Киева, в этом году значительно потеряли свои позиции из-за введенных против России санкций Санкт-Петербург и Москва. Москва оказалась на 81 месте с 72,8 баллов, а Санкт-Петербург - на 77 месте с 74,1 баллов соответсвенно.