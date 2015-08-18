Из-за войны на Донбассе Киев провалился в рейтинге городов на 132 место, по соседству - Дамаск и Триполи
В статье отмечается, что Киев оказался в конце списка с 43,4 балла ввиду боевых действий, которые идут на востоке Украины.
Об этом сообщает издание ABC.net со ссылкой на данные Economist Intelligence Unit.
Города оценивались по уровню охраны здоровья, образования, стабильности, культуры, окружающей среды и инфраструктуры.
1-е место в перечне занял Мельбурн, набрав 97,5 баллов из 100 возможных. Кроме Мельбурна, в первую пятерку городов попали Вена (Австрия), Ванкувер (Канада), Торонто (Канада), Аделаида (Австралия).
В статье отмечается, что Киев оказался в конце списка с 43,4 балла ввиду боевых действий, которые идут на востоке Украины.
Всего за последние 5 лет Киев потерял более 25 баллов, оказавшись по соседству с такими городами, как Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш). Последнее, 140-е место, занял Дамаск (Сирия).
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Кроме Киева, в этом году значительно потеряли свои позиции из-за введенных против России санкций Санкт-Петербург и Москва. Москва оказалась на 81 месте с 72,8 баллов, а Санкт-Петербург - на 77 месте с 74,1 баллов соответсвенно.