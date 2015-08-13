Участники АТО уже подали свыше 50 тысяч заявлений на получение земли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Максим Мартынюк сообщил на пресс-конференции относительно упрощенной процедуры получения земельных участков участниками АТО.

«Сейчас этот вопрос находится на личном контроле премьер-министра Украины. Он дал поручения по упрощению порядка отвода земельных участков участникам антитеррористической операции. А также поручения относительно того, чтобы упорядочить списки людей, которые являются участниками АТО и требуют выделения земельного участка, а также списки, реестр, фактически, тех, кто уже воспользовался таким правом», - сказал Мартынюк.

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Он сообщил, что 73% заявлений от участников «поступили в органы Госгеокадастра. Соответственно, они будут удовлетворены за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности».

Из 36 тыс. заявлений (73%), которые поступили в органы Госгеокадастра, по 7 тыс. уже полностью завершена процедура получения участков. «Общая площадь земельных участков, которая передана участникам АТО, составляет почти 4 тыс. га», - сказал Мартынюк.

Остальные заявлений поступивших в органы местного самоуправления. «Там, к сожалению, ситуация не такая позитивная, потому что земли в пределах населенного пункта часто отсутствуют в достаточных объемах. И также есть вопрос относительно невозможности выделения земель в связи с тем, что в некоторых населенных пунктах отсутствует надлежащим образом утвержденная градостроительная документация», - отметил Мартынюк и добавил, что с органами местного самоуправления ведется сотрудничество и предоставляется помощь в этом вопросе.

По словам Мартынюка, процедура выделения участков бойцам АТО такая же, как и для всех других категорий граждан. «Мы обеспечиваем им преимущественное право на получение земельного участка», - сказал он.

По соответствующей схеме практически все процедуры являются бесплатными, за исключением изготовления самой землеустроительной документации, средняя цена по Украине на которую составляет 1400 грн, сообщил глава ведомства.

Мартынюк также сообщил, что ведется сотрудничество с военкоматами, которые предоставляют информацию о количестве мобилизованных. Таким образом, прогнозируется примерное количество участников АТО, под которую резервируются земельные участки.

«На сегодняшний день по Украине зарезервировано массивы земельных участков общей площадью почти 45 тыс. га», - сказал он и добавил, что этого должно быть достаточно для всех «нынешних и будущих участников АТО».

На вопрос относительно отказов в предоставлении участков Мартынюк ответил, что с 50 тыс. заявлений отказа были предоставлены в 3,5 тыс. случаев. «70% из этих случаев – это отказы, предоставленные органами местного самоуправления. То есть, органы местного самоуправления практически по каждому второму заявлению отказывают», - сказал он.

Среди причин отказов Держгеокадастру его глава назвал то, что «земельные участки уже находятся в чьей-то собственности и пользовании». «То есть, заявитель обратился, не проверив перед тем информацию. Или заявитель сам отказался от своего заявления и тогда она заканчивается отказом», - пояснил Мартынюк.