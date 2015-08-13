В Сумах прорвало трубопровод: повреждены три автомобиля, выбиты стекла нескольких офисов (видео)

Как сообщил УНИАН заместитель директора коммунального предприятия «Сумытеплоэнерго» Владимир Богачов, 12 августа на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Супруна во время плановых гидроиспытаний произошел прорыв теплосети.

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«Подготовка к отопительному сезону. Во время гидроиспытаний прорвало трассу. Предварительная версия причин аварии - изношенность тепловых систем, а возможно, что и сильно открыли вентиль. Виновника аварии определит специальная комиссия», - отметил Богачев.

По свидетельству очевидцев, фонтан теплой воды, смешанной с песком и кусками асфальта, поднялся до уровня 4-го этажа. Пострадали три автомобиля, припаркованные неподалеку. Также кусками асфальта, вырванными под давлением воды, выбиты окна нескольких офисов.

Видео с места аварии жители Сум разместили в соцсетях.

На месте происшествия сейчас работают аварийные службы.