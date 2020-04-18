В Киеве правоохранители заступили на дежурство возле храмов (фото)

Задача правоохранителей не только обеспечить правопорядок, но и контролировать соблюдение верующими карантинных ограничений.

Сотрудники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок около 179 киевских храмов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Задача правоохранителей не только обеспечить правопорядок, но и контролировать соблюдение верующими карантинных ограничений.

«Перед тем, как заступить на службу, с личным составом проведены тщательные инструктажи. Правоохранители, в том числе и работники полиции диалога, активно будут проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими правил противодействия распространению коронавируса. В случае необходимости полицейские, в соответствии с законодательством и в пределах служебных полномочий, привлекать правонарушителей к ответственности, в том числе и за нарушение противоэпидемических запретов», - отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Киеве Александр Пивовар.

В полиции призвали киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, не нарушать порядок и закон и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.