Коронавирус в Киевской области: география распространения, количество больных и подозрений

На сегодняшний день в Киевской области от коронавируса умерли три человека, выздоровел один человек.

В Киевской области зафиксировано 57 случаев коронавирусной инфекции, подозрение на заражение еще у 223 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:00 официально подтверждено 57 случая заболевания коронавирусом.

Из них 19 - в Обуховском районе, пгт Козин, с. Романков, Украинка (в том числе два ребенка), 12 в Киево-Святошинском районе, Вишневое, Боярка, с.Лесники, с.Гатное, с.Дмитровка, с.Софиевская Борщаговка, с.Тарасовка, 6 - Борисполь, 3 - Белая Церковь, 3 - Бровары, 2 - Обухов, 2 - Ирпень, 2 - в Васильковском районе, с.Рославичи; 1 – в Бориспольском районе, с.Гнедин, 1 - Ворзель, 1 - Гостомель, 1 - Буча, 1 – в Белоцерковском районе, с.Фурсы, 1 - в Броварском районе, с.Зазимье, 1 - пгт Ставище, 1 – в Макаровском районе, с.Мостыще.

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Из них на стационарном лечении находятся 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 37.

Выздоровел один человек, умерли трое.

По возрасту больных: 1-10 лет - 3,5%; 11-20 лет - 3,5%; 21-30 лет - 8,8%; 31-40 лет - 24,5%; 41-50 лет - 35%; 51-60 лет - 19,2%; 61-70 лет - 1,8%; 70 лет - 3,5%.

Подозрение на заражение имеют 223 человека - жители Обуховского, Киево-Святошинского, Броварского, Бориспольского, Вышгородского, Макаровского, Фастовского, Васильковского, Бородянского, Переяслав-Хмельницкого, Барышевского, Рокитянского, Белоцерковского, Яготинского районов, а также Коцюбинского, Белой Церкви, Буче, Ворзель, Иванкова, Гостомеля, Ирпеня.

Установлено медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев COVID-19.