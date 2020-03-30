#Подвезиврача: как волонтеры помогают медикам добраться до больниц (видео)
В сложных для общества ситуациях на "передовую" выходят волонтеры. Украинцы это демонстрировали во время Революции Достоинства, когда происходила аннексия Крыма и вторжение на Донбасс.
И вот во время карантина и ограничительных мероприятий через коронавирус волонтерское движение снова возвращается в первые ряды поддержки тех, кто в этом нуждается.
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Так, волонтер движения #Подвезиврача Андрей Павлов ежедневно помогает медикам доехать на работу.
Инициатива "Подвези медика на работу" стала одной из самых массовых в Украине. Такие группы создают в мессенджерах и там уже координируются, кто кого может подвезти.
Такие инициативы действуют как в Киевской области, так и на Львовщине, Ровенщине, в Черновцах и других регионах страны.
Однако у пассажира обязательно должно быть удостоверение медработника и маска.
После высадки пассажиров волонтер Андрей проводит дезинфекцию автомобиля и рук.
Если у вас есть собственный автомобиль присоединяйтесь к движению #Подвезиврача.