Подвезиврача: как волонтеры помогают медикам добраться до больниц (видео)

Инициатива "Подвези медика на работу" стала одной из самых массовых в Украине.

В сложных для общества ситуациях на "передовую" выходят волонтеры. Украинцы это демонстрировали во время Революции Достоинства, когда происходила аннексия Крыма и вторжение на Донбасс.

И вот во время карантина и ограничительных мероприятий через коронавирус волонтерское движение снова возвращается в первые ряды поддержки тех, кто в этом нуждается.

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Так, волонтер движения #Подвезиврача Андрей Павлов ежедневно помогает медикам доехать на работу.

Инициатива "Подвези медика на работу" стала одной из самых массовых в Украине. Такие группы создают в мессенджерах и там уже координируются, кто кого может подвезти.

Такие инициативы действуют как в Киевской области, так и на Львовщине, Ровенщине, в Черновцах и других регионах страны.

Однако у пассажира обязательно должно быть удостоверение медработника и маска.

После высадки пассажиров волонтер Андрей проводит дезинфекцию автомобиля и рук.

Если у вас есть собственный автомобиль присоединяйтесь к движению #Подвезиврача.