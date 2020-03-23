В Луцке горсовет и фонд Игоря Палицы будут обеспечивать горожан продуктовыми наборами

Фонд Игоря Палицы «Только вместе» бесплатно обеспечит оперативному штабу продуктовые наборы, которые в дальнейшем доставят гражданам из числа льготных категорий.

В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан – жителям Луцкой ОТГ. Фонд Игоря Палицы «Только вместе» бесплатно обеспечит оперативному штабу продуктовые наборы, которые в дальнейшем доставят гражданам из числа льготных категорий.

Об этом советник городского головы Игорь Полищук сообщил в фейсбуке.

«Основная цель указанного центра – прием телефонных обращений, оказание консультаций, обеспечение коммуникации и в критических случаях – оказание помощи льготным категориям граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах путем доставки продуктовых наборов. Между Луцким городским советом и Фондом Игоря Палицы «Только вместе» заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым Фонд безвозмездно обеспечит необходимые для работы оперативного центра продуктовые наборы для дальнейшей доставки гражданам из числа льготных категорий", - отметил Полищук.

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Временный оперативный центр начинает работу с 24 марта и будет работать до особого распоряжения.

Телефон «горячей линии» временного оперативного центра – 20-30-03 со стационарного телефона или 0332203003 с мобильного.

Временный оперативный центр работает ежедневно без перерыва и выходных с 08:30 до 17:30.

"В оперативном центре одновременно работают 5 специалистов, которые будут принимать телефонные звонки и предоставлять консультации гражданам из числа льготных категорий, волонтеры из числа работников городского совета, которые будут осуществлять, в случае необходимости, выезд к заявителю на дом и доставку продуктовых наборов. Для избежания случаев мошенничества и оказания помощи действительно тем, кто нуждается, специалисты центра будут проверять льготный статус заявителя и тщательно проверять другие обстоятельства, указанные заявителем», – добавил Игорь Полищук.

Также информацию о начале работы фонда прокомментировал Игорь Палица.

"Начинаем в городе Луцке обеспечивать всем необходимым для жизни людей, которые входят в возрастные группы риска, и кому желательно не выходить из домов. Наша задача сохранить людские жизни!",- отметил он.

Как сообщалось ранее, основатель Фонда Игорь Палица выделил 20 миллионов гривень на борьбу с распространением коронавируса.