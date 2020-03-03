Призывная кампания 2020: в Минобороны заработала телефонная "горячая" линия

Этот канал коммуникации создан с целью донесения актуальной информации и предоставление профессиональных разъяснений гражданам Украины в режиме «онлайн», по вопросам организации и проведения призывной кампании «Весна - 2020».

На базе Саll-центра Минобороны Украины заработала специальная телефонная "горячая" линия по номеру: 0-800-50-04-42

Как сообщает Арміяінформ, «горячая» линия будет работать с понедельника по пятницу, с 09.00 до 18.00, а также каждую субботу с 09.00 до 15.00. На вопросы граждан и призывников на протяжении марта - июня 2020 года будут отвечать специалисты Вооруженных Сил Украины.

Этот канал коммуникации создан с целью донесения актуальной информации и предоставление профессиональных разъяснений гражданам Украины в режиме «онлайн», по вопросам организации и проведения призывной кампании «Весна - 2020».

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«Отдельную специализированную телефонную линию в отношении призывной кампании в Украине создан впервые. Ее целью является организация разъяснительной работы и информирования граждан об актуальных вопросах весенней призывной кампании, которая продлится в Украине в период с 01 апреля по 30 июня 2020 года. Все вопросы, поступающие от граждан будут прорабатываться специалистами ВС Украины, а также Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (военными комиссариатами)», - говорится в сообщении.

Также стоит обратить внимание на некоторые нюансы призывной кампании. В частности, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проводиться на выполнение Указа президента Украины от 16 января 2020 года № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году». Указанным Указом урегулирован норму статьи 15 Закона Украины «О воинскую повинность и военную службу», которым определен призывной возраст граждан Украины от 18 до 27 лет.

В соответствии со статьей 16 Закона принятие решения о призыве граждан на срочную военную службу, освобождении или предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу возлагается исключительно на соответствующие призывные комиссии. То же Минобороны Украины направило письмо Председателям областных и Киевской городской призывных комиссий, где содержатся рекомендации относительно рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу, годным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет, согласно части 15 статьи 17 Закона. Если же представители этих категорий пожелают проходить срочную военную службу, осуществлять призыв в установленном порядке по их письменному согласию.

Также, как и раньше, срочники не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил.