В Украине приостановили процесс экстрадиции казахстанской оппозиционной журналистки

Суд частично удовлетворил апелляцию Ахметовой и обязал Государственную миграционную службу повторно рассмотреть её дело о получении статуса соискателя убежища.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве приостановил процесс экстрадиции из Украины казахстанской оппозиционной журналистки, одной из лидеров общественно-политического движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Жанары Ахметовой, которую на родине преследуют по политическим мотивам.

Об этом сообщает правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

«25 февраля Шестой апелляционный административный суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу Жанары Ахметовой частично, отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ей статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, и обязать Государственную миграционную службу повторно рассмотреть её дело о получении статуса соискателя убежища», - говорится в сообщении.

Таким образом, органы миграционной службы обязаны повторно изучить все доводы, свидетельствующие о наличии оснований для предоставления Ахметовой статуса беженца, и принять соответствующее решение.

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В связи с таким решением суда Ахметова остается под промежуточной защитой как человек, который находится в процедуре получения статуса беженца.

Как сообщал УНИАН, Ахметова была вынуждена покинуть Казахстан из-за уголовных преследований со стороны властей за её оппозиционную деятельность. С марта 2017 года она со своим несовершеннолетним сыном пытается получить в Украине статус политического беженца, но Государственная миграционная служба без объяснений отказывает ей.

По словам её адвоката Владислава Грищенко, основанием для бегства из Казахстана стали также протоколы об административной ответственности за публикации в соцсетях с просьбой посещать судебные заседания по делам казахстанских оппозиционеров, местные власти расценили как «призывы к несанкционированным митингам».

Журналистка рассказывает, что после ее отъезда в Казахстане и Украине против нее развернули масштабную пропаганду в социальных сетях, где публикуют карикатуры и ролики о ней и других участниках движения ДВК. Кроме того, Ахметова заявила, что в Казахстане за её поддержку были арестованы несколько человек.

Украинские правозащитники считают реальным мотивом преследования Ахметовой на родине политический - из-за ее оппозиционной деятельности, а отказ ей в предоставлении статуса беженки - необоснованным. Правозащитники отмечают, что в Казахстане Ахметовой грозят пытки и несправедливый суд.

Кроме того, ее экстрадиция будет нарушением международных обязательств Украины - ведь о недопустимости экстрадиции в таких случаях говорится в Конвенции ООН против пыток, Конвенции ООН о статусе беженцев, Европейской конвенции по правам человека, Европейской конвенции о выдаче, Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, Международном пакте о гражданских и политических правах, членом которых является Украина.