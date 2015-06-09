В Киеве объявили высший класс пожарной опасности из-за горящей нефтебазы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Предупреждение о пожарной опасности по Киеву и Киевской области: 10-14 июня ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.