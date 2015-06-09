В Киеве объявили высший класс пожарной опасности из-за горящей нефтебазы
14:58, 09 июня 2015Общество
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В столице и области 10-14 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность из-за пожара на нефтебазе.
По Киеву и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«Предупреждение о пожарной опасности по Киеву и Киевской области: 10-14 июня ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.
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