Старейший волонтер: 95-летняя Евдокия Гармидарова готовит продукты для передовой (видео)

Об этом пишет сайт Радио Свобода.

"Ручной мясорубкой бабушка старательно перекручивает продукты. Женщина, которая уже видела войну, надеется, что в Украине очень скоро наступит мир, а мужчины вернутся в родные дома живыми и невредимыми", - пишет издание.

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