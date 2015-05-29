Старейший волонтер: 95-летняя Евдокия Гармидарова готовит продукты для передовой (видео)
18:26, 29 мая 2015Общество
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95-летняя Евдокия Гармидарова из Черкасс является членом волонтерской группы "Наш батальон" и готовит на передовую перемолотое сало с чесноком и лимонно-имбирный чай.
95-летняя женщина работает волонтером / кадр из видео
Об этом пишет сайт Радио Свобода.
"Ручной мясорубкой бабушка старательно перекручивает продукты. Женщина, которая уже видела войну, надеется, что в Украине очень скоро наступит мир, а мужчины вернутся в родные дома живыми и невредимыми", - пишет издание.
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