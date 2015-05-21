К задержанным военным собираются пустить российского консула – СМИ
Разрешение на встречу российского консула с Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, которые были задержаны украинскими правоохранителями, может быть получено уже в четверг, 21 мая.
Об этом сообщил источник "Украинской правды" в МИД Украины.
Согласно информации, в среду вечером российский консул обратился с нотой о том, чтобы его пустили к российским офицерам, которые находятся в больнице.
По словам собеседника УП, в результате дискуссий было принято решение пустить дипломата к задержанным. МИД и СБУ согласовали эту позицию, и разрешение может быть предоставлено уже в четверг, 21 мая.
"Решение было принято, чтобы показать, что в отличие от россиян мы придерживаемся всех международных норм и, в частности, пускаем консула к их гражданам", - сказал источник УП.
Как известно, 19 мая российское посольство в Киеве потребовало встречи консульских работников с задержанными в Украине военными.
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16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.
19 мая СБУ обнародовала показания российских военных.
Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.
Александров назвал фамилии всех членов их группы.
"Мы зашли на территорию Украины 26 марта 2015. Зашли в составе второго батальона в количестве 220 человек", - сообщил он.
Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.