К задержанным военным собираются пустить российского консула – СМИ

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в МИД Украины.

Согласно информации, в среду вечером российский консул обратился с нотой о том, чтобы его пустили к российским офицерам, которые находятся в больнице.

По словам собеседника УП, в результате дискуссий было принято решение пустить дипломата к задержанным. МИД и СБУ согласовали эту позицию, и разрешение может быть предоставлено уже в четверг, 21 мая.

"Решение было принято, чтобы показать, что в отличие от россиян мы придерживаемся всех международных норм и, в частности, пускаем консула к их гражданам", - сказал источник УП.

Как известно, 19 мая российское посольство в Киеве потребовало встречи консульских работников с задержанными в Украине военными.

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16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы — Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили воинскую службу, но действующими военными не являются.

19 мая СБУ обнародовала показания российских военных.

Один из военных РФ – Александр Александров, сержант из третьей бригады спецназа в Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года. Мужчина рассказал о том, что группа базировалась в Луганске, а сам он приехал в Украину защищать область.

Александров назвал фамилии всех членов их группы.

"Мы зашли на территорию Украины 26 марта 2015. Зашли в составе второго батальона в количестве 220 человек", - сообщил он.

Второй – капитан Евгений Ерофеев родом из Куйбышева. Российский бывший солдат-срочник третьей отдельной бригады спецназа в Тольятти признал командира Евгения Ерофеева и заявляет, что тот не увольнялся со службы.