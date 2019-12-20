Пожар в колледже Одессы: сотрудники заведения запрещают студентам общаться со следователями - полиция

У людей, находившихся на верхних этажах здания в момент пожара, шансов спастись практически не было.

Сотрудники Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, из-за пожара в котором погибли 16 человек, запрещают студентам общаться со следователями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии Одесского областного совета заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

«В полицию поступила информация о том, что студентам запрещают общаться со следователями и сообщать о колледже… Поэтому я прошу учеников никого не бояться, и сотрудничать со следствием, а в случае давления на них, сообщать об этом полиции для применения соответствующих мер», - сказал Бех.

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По его словам, в день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов, но фактически присутствовало 172 человека, из которых своевременно были эвакуированы (спасателями и самостоятельно) 165. Из них 11 человек получили телесные повреждения, одна студентка – Ксения Бабенко (2003 года рождения) умерла по дороге в больницу.

В момент возгорания в колледже находилось 35 сотрудников, из которых 27 были эвакуированы.

Установлено, что возгорание произошло на 3-м этаже в кабинете №9 заведующей отделения экономики и предпринимательства учебного заведения, которая отсутствовала в тот момент в кабинете.

Затем, как отметил Бех, огонь распространился по 3 этажу, потом – по 4 и 5 и 6 этажам.

«При этом эвакуация с 4-6 этажей фактически была невозможна. Шансов спастись у людей практически не было», - сказал Бех.

Он отметил, что во время допросов руководство колледжа и преподаватели заявили, что в сентябре и ноябре текущего года в учреждении проводился всеобщий инструктаж по противопожарной технике безопасности. Тем не менее, никто из студентов не мог вспомнить о проведении таких занятий.

Следствие установило, что на этих этажах была проведена реконструкция (перепланировка), которая затруднила выход людей на улицу, и сейчас проверяется законность данных работ. Быстрому распространению огня и повышенной токсичности продуктов горения также способствовал стройматериал - «вагонка», которую использовали в колледже во время ремонта.

Как отметил начальник главка, в 2014 году была проверка, по результатам которой администрации учебного заведения было предписано ее («вагонку») убрать, чего сделано не было.

По его данным, здание имело три входа, один из которых во время пожара был закрыт.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергают.

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.