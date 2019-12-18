Предусматривают обустройство хозяйственной и научной частей, строительство паркинга и второй входной группы в зоопарк со стороны улицы Зоологической.

В 2020 году в Киевском зоопарке начнут третью очередь реконструкции.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа, работы по реконструкции Киевского зоопарка продолжатся и в следующем году.

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По его словам, в частности, будут завершаться работы второй очереди: строительство приматника на 7 тыс. кв. м. с открытыми пространствами; в помещениях новой входной группы на углу проспекта Победы и улицы Зоологической будут устанавливать инженерное оборудование.

В рамках третьей очереди реконструкции предусматривается обустройство хозяйственной и научной частей, строительство паркинга и второй входной группы в зоопарк со стороны улицы Зоологической.

Как напомнили в КГГА, сегодня в Киевском зоопарке уже обустроены три озера с современной многоуровневой системой очистки - декоративное с «садом камней», карповое с беседкой в японском стиле и пеликанье озеро с постройкой для зимовки птиц. Завершаются работы в универсальном вольере неподалеку от входа. Проведена реконструкция амфитеатра. Также проводятся работы по строительству новой входной группы.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 14 августа 2017 года № 969, реконструкция Киевского зоопарка обойдется в более 1,7 млрд грн. Работы охватят 33,7 га территории зоопарка. При этом площадь застройки составит около 49 тыс. кв. м, предусмотренная этажность - 1,2,3,4 и 9 этажей. По плану, период реконструкции продлится 63 месяца и предусмотрено 4 ее очереди.

Зоопарк во время реконструкции продолжает работать. Работы по обновлению зоопарка были начаты весной 2018 года. Реконструкция трех озер входила в первую очереди обновления зоопарка.