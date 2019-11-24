Ушел из жизни народный артист Украины Давид Бабаев: что известно о звезде театра имени Леси Украинки

О времени и дате прощания с актером будет сообщено позже.

В ночь с 23 на 24 ноября ушел из жизни народный артист Украины, звезда Национального академического театра имени Леси Украинки Давид Владимирович (Вольфович) Бабаев.

Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

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Артист играл на сцене театра им. Леси Украинки почти полвека. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых легендарные «Школа скандала», «Госпожа министерша», «Наполеон и корсиканка», «Последняя любовь», «Мнимый больной».

«Особой для Давида Владимировича была роль Гарри в «Последнем любви». По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любви и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая природной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно спектакль «Последняя любовь» стала последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз. Маэстро, браво!» - говорится в сообщении.

О времени и дате прощания с актером будет сообщено отдельно.

*** Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. С 23 декабря 1972 года до последнего дня жизни работал в театре имени Леси Украинки, был ведущим актером труппы.