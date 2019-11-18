В Харькове двое работников горсовета украли 5 миллионов во время ремонта дорог - СБУ

Чиновники незаконно продавали асфальтовую крошку, которая оставалась после ремонта автодорог.

Служба безопасности Украины выявила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского городского совета почти 5,3 млн грн в ходе ремонта автодорог.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), остававшуюся после ремонта автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что должностные лица мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства, поскольку они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

Отмечается, что согласно заключениям комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 млн грн.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами проведения сделки.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Также продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

В ведомстве добавили, что операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.