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Детская площадка на миллион: на Днепропетровщине разоблачили коррупционную схему

13:52, 11 ноября 2019
Общество
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Стоимость строительства площадки составила 998 тысяч гривень / npu.gov.ua

На Днепропетровщине разоблачили коррупционную схему завладения бюджетными средствами в сумме около миллиона гривень во время строительства детской площадки.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Читайте такжеКоррупция в Минобороны: ГБР задержало посредников, которые должны были передать чиновникам $30 тысячКак установили правоохранители, злоумышленники привлекли к схеме фиктивное предприятие, зарегистрированное на жительницу оккупированной территории.

Установлено, что в июле-августе 2019 года построили детскую площадку во дворе посреди нескольких многоквартирных домов. Стоимость строительства составила 998 тысяч гривен.

«Во время проведения следственных действий выявлено, что подрядчиком выступило предприятие, у которого нет офиса, складов, строительной техники, а единственным сотрудником предприятия является его директор и учредитель в лице жительницы оккупированной территории, которая в течение последнего года не бывала не только в Днепре, а и вообще на неоккупированной территории Украины. Фактически строительные работы были проведены сторонним строительным предприятием за наличный расчет, без оформления каких-либо документов, а указанное фиктивное предприятие было необходимо для перевода бюджетных средств в наличные с последующим присвоением их части участниками коррупционной схемы», – отметили в полиции.

Проведенная судебная экспертиза показала, что часть работ, указанных в отчетных строительных документах, была оплачена, однако на самом деле не выполнена.

Следователи сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт в отношении представителя заказчика работ – начальника отдела коммунального хозяйства исполкома районного совета за ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что расследование продолжается, устанавливаются другие участники коррупционной схемы.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили многомиллионную схему финансирования террористов «ДНР».

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Теги: #новости Украины#Днепр#коррупцияпогода в Днепре