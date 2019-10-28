Пытки онкобольной заключенной в Днепре: ГБР завело дело против сотрудников СИЗО – Варченко

Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 127 Уголовного кодекса.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против служащих следственного изолятора в Днепре, которые не обеспечили надлежащую медицинскую помощь онкобольной Анне Солоповой.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

«На днях мы начали уголовное производство по статье 127 УКУ (пытки) касательно сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Поводом послужило обращение Представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По предварительной информации, сотрудники упомянутого учреждения не обеспечили предоставление медицинской помощи онкобольной заключенной», – прокомментировала Варченко.

По ее информации, 20-летняя Анна Солопова подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и выиграла его. После этого приняли решение перевести ее в другое учреждение для дальнейшего отбывания наказания. Но, по словам уполномоченного по правам человека, во время транспортировки конвоиры, вероятно, побили Анну Солопову, нанеся ей значительные телесные повреждения. Девушка предположила, что так ей отомстили за жалобу в ЕСПЧ.

Ольга Варченко отметила, что в этом случае виновные непременно предстанут перед законом.