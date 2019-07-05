Балух считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии

Балух не намерен прекращать голодовку.

Украинский активист Владимир Балух, который объявил голодовку, считает, что обмен – это «единственный шанс выйти живым» из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник.

«В сложившихся обстоятельствах я не вижу другого решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет... Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считаю обмен», – написал Балух.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня украинский политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку.

Напомним, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиения начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 июня стало известно, что Балуха после нескольких месяцев содержания в штрафном изоляторе колонии перевели в тюремную больницу, он прошел медицинское обследование, результаты которого пока неизвестны.

Адвокат Балуха Ольга Динзе высказала мнение, что администрация колонии систематически помещает его в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. Украинскому консулу отказали во встрече с Балухом.