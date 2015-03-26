Автобус, подорвавшийся под Горловкой, нелегально перевозил людей через линию разграничения

Восьмерых раненых людей доставили в больницу, говорится в сюжете ТСН.

Автобус, следовавший по полям в обход блокпостов, подорвался на противотанковой мине в районе Майорска. Все погибшие от взрыва - женщины в возрасте от 35 до 45 лет.

Водитель уцелел и утверждает, что поехал по полям напрямик. По данным милиции, большинство из 26 пассажиров этого рейса не имели пропусков. Именно поэтому водитель пытался попасть в подконтрольную террористам Горловку в объезд блокпоста.

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Двигался он по грунтовым дорогам, которые на подъезде к Горловке сепаратисты заминировали.

Легковушке, ехавшей перед бусом, удалось проскочить, а вот автобус задним колесом наехал на противотанковую мину.