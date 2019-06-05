Убийство мальчика на Киевщине: в полиции рассказали о хронологии событий

В ГБР возбудили уголовное производство за сокрытие преступления и проверят действия медиков, которые сразу после госпитализации не сделали рентген раненому правоохранителями 5-летнему мальчику.

5-летнему Кириллу Тлявову, которого ранили правоохранители в Переяслав-Хмельницком, в больнице сделали рентген только через 6 часов после его госпитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

В начале заседания председатель Национальной полиций Сергей Князев рассказал хронологию событий. По его словам, 31 мая в 16.55 из больницы Переяслав-Хмельницкого сообщили, что поступил ребенок с травмой головы.

В медучреждение выехала следственно-оперативная группа, которая затем вместе с прокурором осмотрела место происшествия и изъяла почву с места, где был ранен мальчик. По словам Князева, рентген ребенку был сделан только в 22.30 и было обнаружено, что в голове мальчика находится пуля.

Только после этого была поднята по тревоге полиция Переяслав-Хмельницкого. Были опрошены свидетели и повторно осмотрено место происшествия.

В 40 метрах от того места, где ребенок получил ранение, было найдено несколько стеклянных бутылок, одна из них - с отбитым верхом. Бутылки стояли на небольшом земляном холме.

После этого был проведен обыск жилища одного из подозреваемых, где были изъяты две гильзы от мелкокалиберных патронов (дом принадлежит бывшей жене одного из подозреваемых).

В 4 часа утра 1 июня было возбуждено уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений и проведены обыски. В частности, было установлено, что к преступлению вероятно причастны двое охранников. Их обоих задержали и доставили в Переяслав-Хмельницкое отделение полиции.

В 6 часов утра 1 июня полиция сообщила Государственному бюро расследований о том, что к этому преступлению могут быть причастны полицейские. А уже в 11 часов утра на место происшествия прибыл представитель ГБР.

В 12.00 правоохранители получили официальную справку от медиков об огнестрельном ранении ребенка, в 13.30 была изменена подследственность данного дела от Нацполиции к ГБР.

После завершения заседания комитета директор ГБР Роман Труба сообщил журналистам, что сегодня было возбуждено еще одно производство по ст. 396 Уголовного кодекса - сокрытие преступления, к которому могут быть причастны и медики, которые сделали рентген тяжелораненому ребенку только почти через 6 часов после его госпитализации.

«ГБР внесло сведения в ЕРДР по ст. 396. Это сокрытие преступления. Мы проверим действия сотрудников полиции, физических лиц, которые могли быть причастны к сокрытию орудий преступления (оружия, из которого ранили мальчика - УНИАН), а также будут проверены действия медиков относительно надлежащего оказания медицинской помощи пострадавшему», - отметил Труба.

Он также не исключил, что квалификация данного преступления в ходе досудебного следствия может быть изменена.

В то же время, выступая на заседании комитета, он заявил, что суд обоснованно подозревает полицейских в умышленном убийстве, поскольку в силу своей профессии они были знакомы с возможными последствиями применения оружия в населенном пункте и точно знали, что на траектории выстрела находятся дети.

Также квалификацию этого преступления как умышленное убийство поддержала на заседании комитета и заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

Сегодня, 5 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке в связи с убийством ребенка. Также, по его мнению, не должен из-за этого уходить в отставку и председатель Нацполиции Князев.