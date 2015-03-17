Студия российского дизайнера Лебедева разработала логотип для оккупированного Крыма

Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева разработала новый логотип для оккупированного Россией Крыма.

Эмблему полуострова разработали в нескольких цветах и на двух языках - русском и английском, передает ТСН.uа.

"Знак не имеет определенного окраса и окрашивается в любые оттенки. Предпочтение отдается ярким градиентам на темном или смешанном фонах", - объясняют разработчики логотипа.

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В соцсетях уже начали высмеивать творение студии Лебедева.

Артемий Лебедев разработал логотип Крыма. Плохая шутка или ужасная глупость? pic.twitter.com/IC0kMYDBZr - Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) March 17, 2015

Артемий Лебедев представил логотип галактики - швец д (@asilikedem) March 17, 2015

Ранее студия этого российского дизайнера разрабатывала логотип для московского метрополитена.

Российское издание "Известия" сообщило, что стоимость проекта составила 117 миллионов рублей. Напомним, ранее за слова "Слава Украине!" Лебедев уволил главу офиса.