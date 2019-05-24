Зеленский выразил соболезнования семьям погибших от наводнений на Закарпатье и Прикарпатье

Глава государства выразил слова поддержки в связи с гибелью Сергея Церуша и Бориса Когуча.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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В частности, Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, который погиб в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.

«Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям», – отметил Зеленский.

Также глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча с Ивано-Франковщины. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая сточную канаву до реки, упал в воду и исчез. Его тело нашли в Калуше, в реке Млиновка.

Ранее глава государства поговорил с руководителями областей, пострадавших от наводнения, - исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончаруком и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.