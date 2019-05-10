Троица 2019 в Украине: когда праздник и какие традиции
В 2019 году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей. Храмы и свои жилища верующие украшают зеленью и цветами.
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Календарь праздников в 2019 году предполагает 12 выходных в июне, включая праздничные дни и обычные выходные. День Святой Троицы в 2019 году приходится на 16 июня – воскресенье. Выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом украинцы будут отдыхать три выходных подряд - 15, 16, 17 июня. Также 28 июня будет выходным днем, ведь Украина празднует День Конституции Украины.
Традиции праздника
Постоянно украинцы на Троицу украшают свои дома ветвями деревьев и душистыми травами, ведь зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем связано много народных обычаев и обрядов.
День Святой Троицы считается очень веселым и радостным праздником. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками. Празднование Троицы сопровождается различными обрядами и приметами, многие из которых сохранились еще с дохристианских времен.
Перед праздником нужно тщательно убрать свое жилье и завершить все дела. Украсить дом ветками березы, дуба, клена или липы (однако не стоит использовать ветки осины или ивы), а также ароматными травами – аиром, мятой, мелиссой, чабрецом, васильками. На Троицу запрещается любой труд.
Рекомендуется посетить в день Троицы праздничную церковную службу, принеся с собой зеленый букет из трав и цветов. Также позовите к себе в гости близких и друзей и приготовьте праздничный стол. Нельзя в этот день грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом.
Праздник Троицы приходится на то время, когда распускаются деревья и расцветают цветы. В древности этот период славяне особо почитали, называя его торжеством весны перед началом лета. Это время лучше проводить на природе, участвовать в народных гуляниях и развлечениях. Не стоит забывать о приметах и поверьях на Троицкие праздники.
Считается, что в четверг перед Троицей русалки выходили из воды. Купаться в этот период не желательно, можно попасть в сеть русалок. Хорошей приметой было парню посвататься на Троицу, тогда жизнь у супругов будет счастливой и долгой. При освящении в церкви букетов на них надо пролить несколько слезинок. Считается, что травы помогают при недугах и служат оберегом для дома.
Троица всегда считалась девичьим праздником. В этот день гадали на суженого, девушки тайком ходили в лес и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов. Гадания сопровождались песнями и хороводами.
Ранее УНИАН подробно рассказал об обрядах на Троицу.