Троица 2019 в Украине: когда праздник и какие традиции

В 2019 году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей. Храмы и свои жилища верующие украшают зеленью и цветами.

Читайте такжеДень матери: история и традиции праздника в Украине

Календарь праздников в 2019 году предполагает 12 выходных в июне, включая праздничные дни и обычные выходные. День Святой Троицы в 2019 году приходится на 16 июня – воскресенье. Выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом украинцы будут отдыхать три выходных подряд - 15, 16, 17 июня. Также 28 июня будет выходным днем, ведь Украина празднует День Конституции Украины.

Традиции праздника

Постоянно украинцы на Троицу украшают свои дома ветвями деревьев и душистыми травами, ведь зелень и цветы символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем связано много народных обычаев и обрядов.

День Святой Троицы считается очень веселым и радостным праздником. Дни перед Троицей называются Клечальной или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками. Празднование Троицы сопровождается различными обрядами и приметами, многие из которых сохранились еще с дохристианских времен.

Перед праздником нужно тщательно убрать свое жилье и завершить все дела. Украсить дом ветками березы, дуба, клена или липы (однако не стоит использовать ветки осины или ивы), а также ароматными травами – аиром, мятой, мелиссой, чабрецом, васильками. На Троицу запрещается любой труд.