На Черниговщине восстановили обследование территории после взрывов вблизи Ични

Группой пиротехнических работ и подводного разминирования управления ГСЧС в Черниговской области вчера уничтожено 62 единицы взрывоопасных предметов.

В Черниговской области обезвредили боеприпасы после взрывов на военном арсенале вблизи Ични, которые обнаружили после восстановления обследования территории.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, группой пиротехнических работ и подводного разминирования управления ГСЧС в Черниговской области вчера уничтожено 62 единицы взрывоопасных предметов (5 реактивных снарядов калибра 122 мм, 4 артиллерийских снаряда калибра 30 мм, 39 артиллерийских снарядов калибра 23 мм, 12 ручных гранат Ф-1, 2 ручные гранаты РГН, которые были обнаружены во время технического обследования территории вблизи пгт Дружба Ичнянского района. Работы по обследованию территории продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября 2018 года на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины. Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн. 24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, открыто воздушное пространство.

17 декабря 2018 года было завершено разминирование территории, извлечено и обезврежено более 100 тыс. боеприпасов.