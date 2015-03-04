В результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 10 горняков, судьба еще 23 неизвестна - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

"По состоянию на 17 часов среды число погибших в результате аварии достигло 10 человек. Еще 16 госпитализированы", -говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего во время взрыва в шахте находились 230 горняков.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке сегодня, 4 марта, произошел взрыв газометановой смеси.

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Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.