В результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 10 горняков, судьба еще 23 неизвестна - ОГА
17:44, 04 марта 2015Общество
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По состоянию на 17 часов среды число погибших в результате аварии на шахте им. Засядько в Донецке достигло 10 человек, судьба еще 23 шахтеров остается неизвестной.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
REUTERS
"По состоянию на 17 часов среды число погибших в результате аварии достигло 10 человек. Еще 16 госпитализированы", -говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего во время взрыва в шахте находились 230 горняков.
Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке сегодня, 4 марта, произошел взрыв газометановой смеси.
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Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
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