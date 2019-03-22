Тина Кароль появилась в дерзком мини (фото, видео)
12:35, 22 марта 2019Общество
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Модный образ Тина Кароль дополнила колготками в сеточку.
Исполнительница привела сеть в восторг / фото instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль очаровала сеть стильным и сексуальным образом.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она появилась в черном бархатном мини-платье с бантами и стразами.
Модный образ Тина Кароль дополнила колготками в сеточку. Пользователи Instagram засыпали исполнительницу комплиментами. "Красивая", "Королева", "Очень-очень секси", "Ты сводишь всех с ума", - пишут поклонники.
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