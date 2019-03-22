Тина Кароль появилась в дерзком мини (фото, видео)

Модный образ Тина Кароль дополнила колготками в сеточку.

Певица Тина Кароль очаровала сеть стильным и сексуальным образом.

Читайте такжеАни Лорак появилась в образе total black (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она появилась в черном бархатном мини-платье с бантами и стразами.

Модный образ Тина Кароль дополнила колготками в сеточку. Пользователи Instagram засыпали исполнительницу комплиментами. "Красивая", "Королева", "Очень-очень секси", "Ты сводишь всех с ума", - пишут поклонники.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.