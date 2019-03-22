Климкин призывает международное сообщество оказать давление на РФ для освобождения Гриба

Глава МИД заявил, что Гриба осудило российское псевдосудопроизводство.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает международное сообщество оказывать давление на Российскую Федерацию с целью освобождения незаконно осужденного к шести годам лишения свободы украинского политического заключенного Павла Гриба.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин написал в микроблоге Twitter.

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«Милосердие, человечность, достоинство - эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору. Российское псевдосудопроизводство осудило тяжелобольного Павла Гриба к 6 годам колонии. Призываю цивилизованный мир оказывать давление на РФ для его скорейшего освобождения», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Гриба за якобы "содействие терроризму". После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного ВР по правам человека Людмилу Денисову.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Позже стало известно, что украинец содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.