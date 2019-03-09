"Совсем сдурела": Седокову раскритиковали из-за слишком откровенного постельного фото
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику подписчиков из-за смелого фото.
На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила снимок. На котором она запечатлена лежа в постели абсолютно обнаженной, прикрывая одеялом интимные места, но выставляя напоказ ягодицы.
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"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные. И пусть у нас розы и кристал каждое утро", - пожелала поклонницам певица.
Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни восхитились аппетитными формами певицы, другие же пристыдили ее за столь откровенное фото.
"Опять вы голая", "Вот это попа!", "Не слишком откровенная фотка? Мне кажется чересчур!", "Совсем сдурела", "Не стыдно?", - писали поклонники.
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные ❤️ И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл с @egorkreed и @sezhukov Что думаете? Девочки победят по лайкам? #girlspower