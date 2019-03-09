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"Совсем сдурела": Седокову раскритиковали из-за слишком откровенного постельного фото

05:26, 09 марта 2019
Общество
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Анна Седокова оголила на фото ягодицы / https://www.instagram.com/annasedokova

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила снимок. На котором она запечатлена лежа в постели абсолютно обнаженной, прикрывая одеялом интимные места, но выставляя напоказ ягодицы.

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"С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные. И пусть у нас розы и кристал каждое утро", - пожелала поклонницам певица.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни восхитились аппетитными формами певицы, другие же пристыдили ее за столь откровенное фото.

"Опять вы голая", "Вот это попа!", "Не слишком откровенная фотка? Мне кажется чересчур!", "Совсем сдурела", "Не стыдно?", - писали поклонники.

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Теги: #Седокова