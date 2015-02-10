Украина не должна давать больше автономии для Донбасса - опрос УНИАН

Большинство читателей УНИАН считает, что Украина не может предоставить больше автономии оккупированному Донбассу, ведь статус этих территорий определен Конституцией.

Об этом свидетельствуют данные опроса в группе УНИАН ВКонтакте, в котором приняли участие 2 616 человек.

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Такого мнения придерживается почти половина респондентов - 1 266 человек (48.4%). И со значительным отрывом 607 (23.2%) респондентов считают, что предоставление еще большей автономии для частей Луганской и Донецкой областей - единственный шанс для мира в Украине.

В то же время 555 (21.2%) опрошенных за то, чтобы этот вопрос был рассмотрен на общеукраинском референдуме. И лишь 188 (7.2%) респондентов считают, что для Донбасса и так уже существует отдельный закон, по которому оккупированным территориям дали специальный статус.