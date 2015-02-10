Украина не должна давать больше автономии для Донбасса - опрос УНИАН
Почти половина читателей УНИАН уверена: Украина не может предоставить больше автономии оккупированному Донбассу.
Большинство читателей УНИАН считает, что Украина не может предоставить больше автономии оккупированному Донбассу, ведь статус этих территорий определен Конституцией.
Об этом свидетельствуют данные опроса в группе УНИАН ВКонтакте, в котором приняли участие 2 616 человек.
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Такого мнения придерживается почти половина респондентов - 1 266 человек (48.4%). И со значительным отрывом 607 (23.2%) респондентов считают, что предоставление еще большей автономии для частей Луганской и Донецкой областей - единственный шанс для мира в Украине.
В то же время 555 (21.2%) опрошенных за то, чтобы этот вопрос был рассмотрен на общеукраинском референдуме. И лишь 188 (7.2%) респондентов считают, что для Донбасса и так уже существует отдельный закон, по которому оккупированным территориям дали специальный статус.