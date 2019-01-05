"Такая аппетитная": Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь
07:06, 05 января 2019Общество
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Певица восхитила фанатов своей фигурой - сейчас Каменских отдыхает в одной из теплых стран.
Каменских показала грудь / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.
Фото она показала в Instagram. На фото Каменских позирует в одной из теплых стран в топе от купальника - фанаты остались в восторге от фигуры певицы.
"Красота спасет мир", "Прекрасная грудь", "Классная грудь", "Такая аппетитная", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских покорила сеть откровенным нарядом.
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