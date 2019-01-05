"Такая аппетитная": Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь

Певица восхитила фанатов своей фигурой - сейчас Каменских отдыхает в одной из теплых стран.

Украинская певица Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь. Фото она показала в Instagram. На фото Каменских позирует в одной из теплых стран в топе от купальника - фанаты остались в восторге от фигуры певицы. View this post on Instagram Feliz navidad A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Jan 4, 2019 at 10:17am PST "Красота спасет мир", "Прекрасная грудь", "Классная грудь", "Такая аппетитная", - пишут в сети. Ранее Настя Каменских покорила сеть откровенным нарядом.

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