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"Такая аппетитная": Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь

07:06, 05 января 2019
Общество
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Каменских показала грудь / фото instagram.com/kamenskux

Фото она показала в Instagram. На фото Каменских позирует в одной из теплых стран в топе от купальника - фанаты остались в восторге от фигуры певицы.

Feliz navidad

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"Красота спасет мир", "Прекрасная грудь", "Классная грудь", "Такая аппетитная", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских покорила сеть откровенным нарядом.

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Теги: #Настя Каменских