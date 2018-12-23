"Вампирша": Лобода восхитила поклонников пикантным фото

Комментаторы восхитились внешностью певицы и ее прессом после вторых родов.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками пикантным фото. На снимке звезда продемонстрировала свой бюстгальтер.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПорошенко с женой заметили в элитном киевском ресторане - отмечали день рождения Луценко (фото, видео)

Певица позирует в черном белье с вилкой у темно-красных губ. "Хм...", — коротко подписала она фото.

Некоторым поклонникам такой образ звезды показался зловещим. "Граф Дракула отдыхает", "Кошмар из фильма "Восставшие мертвецы", "Вампирша", — написали они в комментариях.

Другие восхитились внешностью певицы и ее прессом после вторых родов.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в латексе поразила стройной фигурой.