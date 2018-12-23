"Вампирша": Лобода восхитила поклонников пикантным фото
12:17, 23 декабря 2018Общество
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Комментаторы восхитились внешностью певицы и ее прессом после вторых родов.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками пикантным фото. На снимке звезда продемонстрировала свой бюстгальтер.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Певица позирует в черном белье с вилкой у темно-красных губ. "Хм...", — коротко подписала она фото.
Некоторым поклонникам такой образ звезды показался зловещим. "Граф Дракула отдыхает", "Кошмар из фильма "Восставшие мертвецы", "Вампирша", — написали они в комментариях.
Другие восхитились внешностью певицы и ее прессом после вторых родов.
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