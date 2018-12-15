Усик ответил на выпады в свой адрес после заявления о готовности «защищать монахов» Лавры

Боксер указал, что "станет на сторону своего дома, своей веры".

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал агрессивные высказываения в свой адрес, которые начали звучать в соцсетях после его заявления о готовности встать на защиту монахов Киево-Печерской лавры в случае попытки ее захвата.

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Как сообщает в Facebook Центр информации УПЦ МП, о своей позиции он заявил 14 декабря на церемонии награждения «Дети Украины - будущее нации».

«Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого», - указал спортсмен.

Он также объяснил свою позицию в отношении церкви.

«Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры», - заключил чемпион мира.

Напомним, украинский боксер Александр Усик в эфире канала "112 Украина" 12 декабря заявил, что в случае возможных захватов какой-то из украинских Лавр он встанет на сторону монахов.

Заявление спровоцировало резкую реакцию в правой среде. Боксера начали гневно критиковать в соцсетях, некоторые сообщения содержали угрозы.