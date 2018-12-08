​В России устроили акцию против Путина (фото)

Активисты призвали остановить агрессию Владимира Путина.

В центре Петербурга активисты повесили на многоэтажку баннер с призывом остановить агрессию российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщается на странице "Команда Открытой России" в Twitter, пишет Апостроф.

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"Активисты "Открытой России" вывесили в Петербурге баннер "Стоп Путин. Стоп война", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в российском Волгограде шестеро активистов провели 2 декабря одиночные пикеты в поддержку украинских пленных моряков.

Напомним, утром 25 ноября пограничные российские корабли осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил Украины, которые шли в Мариуполь, протаранив один из них.

После этого военные корабли РФ открыли огонь по украинским судам и захватили их. В плен попали 24 моряка.