В России устроили акцию против Путина (фото)
В центре Петербурга активисты повесили на многоэтажку баннер с призывом остановить агрессию российского лидера Владимира Путина.
Об этом сообщается на странице "Команда Открытой России" в Twitter, пишет Апостроф.
Читайте такжеВ Петербурге прошли митинги против российской военной агрессии в Украине
"Активисты "Открытой России" вывесили в Петербурге баннер "Стоп Путин. Стоп война", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в российском Волгограде шестеро активистов провели 2 декабря одиночные пикеты в поддержку украинских пленных моряков.
Напомним, утром 25 ноября пограничные российские корабли осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил Украины, которые шли в Мариуполь, протаранив один из них.
После этого военные корабли РФ открыли огонь по украинским судам и захватили их. В плен попали 24 моряка.