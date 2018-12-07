В Украине вводят новые правила маркировки продуктов: что и когда изменится (видео)

Соответствующий закон принят, но еще не подписан.

В Украине будут по-новому маркировать продукты питания.

Народные депутаты приняли соответствующий закон и объяснили: именно по таким правилам этикетки штампуют в Европе, говорится в сюжете ТСН.

В принятом законе такие нововведения:

- Для букв на этикетках определили размер. Буквы станут крупнее процентов на 10%;

- На этикетке обязательно будут писать, размораживался ли продукт;

- Отдельным шрифтом или цветом обозначат составляющие, которые могут вызвать аллергию;

- В замороженных товарах будут указывать не только общую массу продукта, а еще и массу льда в нем.

Кроме того по новому закону товары на вес, которые разложены на прилавках, также должны быть промаркированы - указывается информация, сколько после вскрытия упаковки продукт может храниться. Если такой информации нет, или же маркировка непонятна, можно жаловаться и за это накажут.

"Ненадлежащая маркировка или фальсификация маркировки – это от 5 до 12-15 минимальных зарплат", - отмечает эксперт.

К тому же продукцию с неправильными этикетками изымут с рынка. Товар заставят перемаркировать.

Из-за новой обертки товар может подорожать, однако эксперты говорят, подорожание будет незначительным.

Новые этикетки на товарах украинский потребитель увидит еще не скоро. Закон вступит в силу после опубликования. Начнет действовать через полгода. А продукцией, произведенной до этого, можно спокойно торговать еще три года.