В Украине вводят новые правила маркировки продуктов: что и когда изменится (видео)
В Украине будут по-новому маркировать продукты питания.
Народные депутаты приняли соответствующий закон и объяснили: именно по таким правилам этикетки штампуют в Европе, говорится в сюжете ТСН.
В принятом законе такие нововведения:
- Для букв на этикетках определили размер. Буквы станут крупнее процентов на 10%;
- На этикетке обязательно будут писать, размораживался ли продукт;
- Отдельным шрифтом или цветом обозначат составляющие, которые могут вызвать аллергию;
- В замороженных товарах будут указывать не только общую массу продукта, а еще и массу льда в нем.
Кроме того по новому закону товары на вес, которые разложены на прилавках, также должны быть промаркированы - указывается информация, сколько после вскрытия упаковки продукт может храниться. Если такой информации нет, или же маркировка непонятна, можно жаловаться и за это накажут.
"Ненадлежащая маркировка или фальсификация маркировки – это от 5 до 12-15 минимальных зарплат", - отмечает эксперт.
К тому же продукцию с неправильными этикетками изымут с рынка. Товар заставят перемаркировать.
Из-за новой обертки товар может подорожать, однако эксперты говорят, подорожание будет незначительным.
Новые этикетки на товарах украинский потребитель увидит еще не скоро. Закон вступит в силу после опубликования. Начнет действовать через полгода. А продукцией, произведенной до этого, можно спокойно торговать еще три года.