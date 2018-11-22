Винницкая ОГА: опорные школы региона являются очагами качественного современного образования

Дети, родители и учителя должны понять, что опорные школы способны обеспечить значительно более высокое качество знаний.

Это отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко, посетив 21 ноября с рабочим визитом опорное общеобразовательное учебное заведение - общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней поселка Оратов, которая является участником «пилотного» проекта опорных школ.

Чиновник отметил, что именно это учебное заведение, по результатам ВНО, является одним из самых успешных в области.

Так, в 2018 году школу закончили 34 ученика, из них 29 поступили в высшие учебные заведения ІІІ-ІV уровней аккредитации.

«Еще до сих пор идут разговоры о том,что в сельской местности,в связи с созданием опорных заведений, закрываются школы. На самом же деле малые школы не закрылись: произошло понижение степени, и они на правах филиалов вошли в опорных школ. Маленьким детям лучше учиться там, где они проживают, но ученики средних и старших классов подвозятся к опорным, хорошо оборудованным школам, где есть все необходимое для получения качественных знаний»,- отметил Андрей Гыжко.

Директор Оратовской школы Лариса Гнидунец рассказала: «в соответствии с решением 6 сессии районного совета, в мае 2016 года наша школа определена опорным общеобразовательным учебным заведением Оратовского образовательного округа. С целью обеспечения равного доступа учащихся базовой и старшей школы к качественному образованию до опорного учебного заведения вошли: общеобразовательная школа I-III ступеней пгт. Оратов Оратовского поселкового объединенной территориальной общины Винницкой области и ее филиалы в селах Дибровинцы и Синарна, Оратовская детско-юношеская спортивная школа, Оратовский районный дом детского творчества, Оратовская детская музыкальная школа.

В настоящее время в учебном заведении обучается 536 учащихся, а вместе с учениками филиалов - 572. Работает 3 группы продленного дня.

В школе функционируют полных 22 класса. Средняя наполняемость по школе 23 ученика. Учатся дети из Оратова и из окрестных деревень, подвоз которых осуществляется систематически».

Андрей Гыжко вместе с руководителями Оратовского района и журналистами осмотрел учебные классы, пообщался с учениками и учителями, ознакомился с насущными потребностями заведения.

Первый заместитель председателя ОГА в своем комментарии отметил:

«В Винницкой области создано 35 опорных школ и этот процесс продолжается, до конца текущего года мы получим еще 10 опорных школ. В 2018 году областная государственная администрация сделала акцент на обеспечение в опорных школах углубленного изучения математики и физики. На область было закуплено 50 специализированных математических классов. Такие акценты будут делаться и в будущем: каждая школа будет определяться со специализацией – где-то это будут кабинеты химии, или биологии или информатики, под такую специализацию будет покупаться лабораторное оборудование, исследовательские комплексы, компьютерное оборудование.

Андрей Гыжко отметил, что с завершением трех долгостроев – общеобразовательных школ, которые строились более 20 лет: школы в Сосенке Винницкого района, Зведеновцы Шаргородского района и Михайловка Гайсинского района, проблема со школьными помещениями в области практически решена: «Еще две школы нужно достроить, а остальные – то есть добротные помещения . Оратовская школа, где мы находимся, была построена 40 лет назад, она имеет просторные кабинеты, но проектом не предусмотрены актовый и надлежащего спортивного зала. И эта школа не исключение, имеем десятки школ ,где учатся 500-700 учеников,но нет спортивного зала, или актовый зал в приспособленном помещении. Именно поэтому приоритетом на 2019 год будет достройка и дооснащение помещений в учебных заведениях, где учатся 500 и более учеников. Это расширит возможности детей заниматься в различных кружках, студиях и секциях, создавая им комфортное пребывание в учебных заведениях».

Справка:

В рамках «пилотного» проекта опорных школ за счет международных доноров общеобразовательной школой I-III ступеней пгт Оратов получено:

лабораторное оборудование и мебель на сумму 92,6 тыс. грн., которое поставлялось в школу следующими поставщиками:

Интерактивный комплекс на сумму 212,2 тыс. грн., что включает: ноутбук, короткофокусный проектор, интерактивная доска, компьютерный класс с 10 ученических компьютеров и 1 учительский. Поставлена «Кимоникс Интернешнл Инк» (при поддержке USAID).

«Сейв зе Чилдрен Интернешнл» провели ремонтные работы:

- заменено 79 окон;

- обустроено внутренние туалеты;

- обустроен пандус, заменена дверь.

За средства субвенции из областного бюджета отделом образования закуплено:

Оборудование для физического кабинета на сумму 179,5 тыс. грн.:

Ноутбук 12 шт. на сумму 117720 грн.;

Телевизор 12 шт. на сумму 141490 грн.;

Проектор 1 шт. на сумму 11040 грн.

Также в рамках международной помощи из КНР получено 15 персональных компьютеров.

При школе имеется спортивная площадка с искусственным покрытием.

Имеется собственная котельная на твердом топливе, в которой в 2017 проведена замена 2 твердотопливных котлов на новые на сумму 443 тыс. грн. (средства местного бюджета).

В текущем году начат капитальный ремонт общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней поселка Оратов с внедрением энергосберегающих технологий общей стоимостью работ 4529,081 тыс.грн. По результатам проведенных открытых торгов стоимость работ составила 3309,00 тыс.грн., из них 2700,00 тыс. грн. – средства ДФРР, а 609 тыс.грн. – софинансирования из местного бюджета. В настоящее время работы ведутся.

С целью обеспечения учащихся первых классов образовательными услугами по условиям «Новой украинской школы» в 2018-2019 учебном году на средства субвенции (114,4 тыс. грн.) и средства местного бюджета на условиях софинансирования приобретены новые мебель, компьютерную технику, телевизор, ламинатор, проекторы, классные доски и дидактические материалы.