В аннексированном Крыму праздник Крещения объявили "Днем флага Республики"
Власти оккупированного Крыма объявили 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне, «Днем флага Республики Крым».
По этому случаю на главной площади аннексированной столицы Крыма прошли торжественные мероприятия. Поздравлять жителей столицы с новым праздником доверили так называемому первому «вице-премьеру» Крыма Михаилу Шеремету.
Об этом сообщают Крым. Реалии.
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«Палитра флага Крыма из трех цветов имеет свое значение. Красный – цвет героического прошлого, синий означает веру и надежду, а белый – все многообразие нашего полуострова. Но будет правильно заметить, что белый цвет означает еще и чистую страницу, на которой пишется новая история Крыма в составе Российской Федерации», – цитирует Шеремета пресс-служба так называемого крымского «правительства».