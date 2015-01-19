В аннексированном Крыму праздник Крещения объявили "Днем флага Республики"

По этому случаю на главной площади аннексированной столицы Крыма прошли торжественные мероприятия. Поздравлять жителей столицы с новым праздником доверили так называемому первому «вице-премьеру» Крыма Михаилу Шеремету.

Об этом сообщают Крым. Реалии.

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«Палитра флага Крыма из трех цветов имеет свое значение. Красный – цвет героического прошлого, синий означает веру и надежду, а белый – все многообразие нашего полуострова. Но будет правильно заметить, что белый цвет означает еще и чистую страницу, на которой пишется новая история Крыма в составе Российской Федерации», – цитирует Шеремета пресс-служба так называемого крымского «правительства».