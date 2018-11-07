Снова с обручальным кольцом: Ани Лорак поделилась черно-белым фото с дочкой

Черно-белый снимок Ани Лорак с дочкой набрал более 130 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала новое фото со своей дочкой Софией.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка и ее ребенок появились в похожих образах - джинсах и белой футболке. Интересно, что на безымянном пальце Ани Лорак видно обручальное кольцо. Предполагают, что это фото - архивное.

Подписчикам певицы понравилось такое семейное фото певицы: "Красавицы", "Вы так похожи", "Копия мамы", "Двойняшки", "Хорошее фото, но где снимки с мужем".

Ранее сообщалось, что супруга Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с мужем. Также подписчики заметили, что Лорак сняла обручальное кольцо.