Кардинальные изменения: астролог рассказал о благоприятных периодах и опасностях ноября

Многие планеты в ноябре меняют знак и направление движения, что сулит большие перемены.

Ноябрь 2018 года будет богат на события. Многие планеты меняют знак и направление движения, что сулит большие перемены.

Об этом в своей статье для "Главреда" написал астролог Влад Росс.

Главное астрологическое событие ноября – это вхождение благословенного Юпитера в зодиакальный знак Стрельца. Благодаря этому последний месяц осени будет по-настоящему замечательным. Это будет время ясности и выявления всех проблем, время развития и продвижения вперед. А войдет Юпитер в Стрельца 8 ноября, и в этот момент воспрянут все Стрельцы.

Читайте такжеАстролог назвал знаки зодиака, которым не повезет в ноябре

Кстати, много украинских политиков родились под этим знаком Зодиака, в том числе Тимошенко и Саакашвили. И в ноябре все наши политики-Стрельцы начнут активно "светиться" и проявлять себя, отметил Влад Росс.

По словам астролога, ноябрь будет благоприятен для реализации планов, проведения рекламных кампаний, использования новых больших возможностей.

К тому же, в начале месяца в Стрельца также войдет Меркурий, потому уже с 1 числа установится прекрасное время для начала изучения иностранных языков, поступления в вузы, сдачи важных экзаменов. То есть это будет очень плодотворное время.

Кроме того, в ноябре кармические узлы – Раху и Кету – перейдут из неподвижных знаков Льва и Водолея в более кардинальные знаки, а именно – в знаки Козерога и Рака. В связи с этим мир может глобально перейти с одной программы эволюции на другую, и все могут примерить на себя совершенно новые ипостаси. Также станет больше цениться дом, недвижимость, карьера и достижения.

Читайте такжеУспех и водопад денег: астролог назвал счастливчиков ноября-2018

Ноябрь – это тот месяц, когда кардинальным образом можно будет переломить свою жизнь, изменить движение по карьерной лестнице, сменить место жительства, уехать в другую страну и укрепиться корнями в другом месте, рассказал астролог.

Однако, по словам Росса, это также будет лучший месяц для спекулянтов, шулеров, шарлатанов, особенно для тех людей, которые занимаются оптовой торговлей и играют на бирже.

В это время начнет скакать курс доллара и других валют, будет меняться стоимость ценных бумаг. Также биткоин может неожиданно продемонстрировать какие-то неожиданные кульбиты – то взлеты, то падения, заявил астролог. В этом плане ноябрь будет довольно насыщенным периодом.

Особенно благоприятной будет вторая половина ноября и самый конец месяца. А вот с 1 по 10 ноября ситуация может быть несколько напряженной, поскольку возникнет конфликтная ситуация между Венерой и Ураном, а это планеты, которые связаны с партнерством и любовью, потому в этой сфере могут возникать довольно сложные ситуации.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь-2018: астрологи дали советы на каждый день

Также будет напряженный переход Урана в Овен, который состоится 6 ноября, что может усиливать революционные настроения в обществе и может возрасти недовольство властью. В это время повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений. Особенно это касается нашего ближайшего "друга" – России. Как раз в годовщину Октябрьской революции, во время вхождения Урана в знак Овна, вполне возможны народные волнения. Тем более, это движение Урана совпадает с новолунием, которое будет 7 ноября – ровно в точку революции. Это довольно многообещающее начало.

Вообще, ноябрь – это будет месяц, когда могут решаться кармические задачи. В этот период будут заложены планы, цели и проекты, которые кардинальным образом могут проявиться в дальнейшем. И, конечно же, в этот период возможна развязка многих событий, которые были начаты еще в августе этого года, как раз в ноябре они могут реализоваться.

Ноябрь будет прекрасным временем для международных переговоров и международных договоренностей, потому что Стрелец – это тот знак, который всегда благоприятствует международным отношениям. Всякого рода договоренности, достигнутые в это время, могут увенчаться успехом.

Читайте такжеАстролог рассказал, что ждет Украину после выборов президента

С 5 по 10 ноября могут возникнуть проблемы из-за завышенных амбиций. Лучше не предпринимать неадекватных решений, поскольку велик риск ошибиться, и тогда все может начать "трещать по швам". Также это время неблагоприятно для поездок, поскольку это самый катастрофический период.

Вторая половина месяца даст много энергии, динамики, а также рост амбиций. Особенно – с 11 по 16 ноября. В этот период можно смело заключать важные сделки. Все еще будет директный Меркурий. Можно решать важные вопросы, развивать деятельность, проводить самые важные переговоры. Возможен также большой успех в торговле, реализация задуманных планов. Это насыщенный и благоприятный период.

Кроме того, в ноябре произойдет смена фазы Венеры: наконец она из ретроградного движения перейдет в прямое. Пока продолжалось ретроградное движение этой планеты многие люди разошлись, распалось немало пар, было разорвано партнерство. С 14 по 18 ноября, вблизи 16 числа, как раз когда Венера станет директной, появятся новые смыслы, ценности, откроются большие возможности нахождения пары и взаимодействия. Это прямое движение Венеры будет воздействовать романтично еще и потому, что с самого начала месяца Венера переходит в знак Весов. Так что Венера привнесет в жизнь гармонию и любовь. Особенно явно это будет заметно с средины месяца. Так что критический период бракоразводных процессов, непонимания и расхождения во взглядах закончится 16 ноября.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал скорый уход Путина с поста президента

Также 16 числа уйдет явная, открытая агрессия, поскольку Марс перейдет в зодиакальный знак Рыбы. Это время более спокойных событий, да и обстановка будет романтичной и туманной. Люди будут склонны к проявлению внутренних эмоций. Если Марс в Водолее до 16 ноября создавал вызовы в обществе, и был высок риск с кем-то разругаться, то с 16 ноября все можно будет решать правильным путем. Все ситуации, которые до сих пор были подковерными, в этот период можно будет разрешить.

И – плохая новость – 17 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение, поэтому не благоприятно будет делать какие-то покупки после 17-го числа, вплоть до конца месяца. Лучше в это время не покупать транспортные средства, компьютеры, технику.

Также не рекомендую что-либо подписывать после 17 ноября, принимать серьезные решения, заключать важные договоры. Все новые дела следует приостановить. Но зато в это время можно возвращаться к прошлому, восстанавливать связи и деловые отношения, возвращаться к любимым и родным. Потому, если с кем-то у вас ранее (в конце сентября или в сентябре) были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября, когда Венера приблизится к Урану и будет в кресте на узлах. Эта ситуация на небе принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности. В общем, настрой очень благоприятный.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2018: астрологи дали советы каждому знаку Зодиака

Зато последняя декада месяца будет наиболее благоприятной для дальних поездок, творчества и пиара. Вообще, после вхождения Юпитера в Стрелец, с 28 ноября, начнется лучшее время для масштабных рекламных кампаний.

Ноябрь также может быть важным и благоприятным месяцем для религиозных деятелей, потому что Юпитер – планета религии.

А еще это хорошее время для тех, кто занимается законотворческой деятельностью, для плодотворной деятельности людей, которые создают законы, например, для нашей Верховной Рады. В это время могут приняты какие-то важные и благоприятные законы, которые долгое время по тем или иным причинам не находили поддержки и не голосовались.

"В целом, нас ждет очень экспансивный и многообещающий ноябрь, когда каждый может изменить свою судьбу", - подытожил Влад Росс.

Как сообщал УНИАН, ранее Влад Росс составил подробный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака.