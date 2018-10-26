Иностранный инвестор пожаловался в ГПУ, обвинив местных депутатов и полицию в силовом захвате предприятия

Представители предприятия с азиатскими инвестициями ООО Фирма «Блок ЛТД» заявляют, что в интересах нескольких депутатов Каменского городского совета на предприятие было совершено вооруженное нападение силами Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в пятницу, 28 сентября. Со слов свидетелей, действиями полицейских руководили непосредственно заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Владимир Богонос и замначальника Каменского отделения полиции Андрей Пинчук. Высокие должности правоохранителей вынудили предприятие просить помощи у генерального прокурора Юрия Луценко.

Так, по словам сотрудников ООО Фирма «Блок ЛТД», неизвестные люди, представившись членами временной рабочей группы Каменского горсовета по изучению вопроса законности размещения субъектов хозяйствования, попытались зайти на территорию предприятия якобы с проверкой.

«С депутатами приехала и полиция. Мы ждали пока на место прибудут юристы и адвокаты предприятия. Чтобы не допустить конфликта, мы начали пропускать чиновников на территорию. Некоторые из них, продолжая провокацию, стали выкрикивать «Полиция, нас не пускают». Вооруженные люди, полицейские, некоторые были в масках, по команде подбежали к нам, повалили на землю без предупреждения, начали бить, заломали руки и увезли в отделение. В том числе и меня. При этом, каких-либо обвинений предъявлено не было. Я так и не понял, что я нарушил. Просто выполнял свою работу», - говорит сотрудник службы безопасности ООО Фирма «Блок ЛТД» Александр Тягнырядно.

Юрист предприятия отметила, что данные действия, согласно ч.2 ст.365 Криминального кодекса Украины квалифицируются как превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов, которые сопровождались насилием, применением оружия или спецсредств, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Наши сотрудники написали заявления в Прокуратуру Днепропетровской области. Мы также направили заявление в Генеральную прокуратуру. Применение силы, приемов рукопашного, угроза оружием - это уголовная ответственность. Более того, потерпевших сотрудников «Блока ЛТД» незаконно, без всяких объяснений и оснований доставили в отделение полиции, не разъяснив их права и обязанности, а также не составив протокол. По данному факту открыто уже пять криминальных производств областной прокуратурой. Мы же намерены отстаивать свои права во всех инстанциях», - сообщила юрист предприятия Алёна Швыстова.

В то же время, представитель интересов инвестора ООО Фирма «БЛОК ЛТД», корейского бизнесмена Чой Хо Джина, Александр Прометной заявил, что это не первая попытка силового захвата предприятия. Давление на иностранного инвестора со стороны городских властей длится уже несколько лет.

«В этот раз пришла якобы рабочая группа, созданная распоряжением мэра Каменского Андреем Белоусовым в угоду КП «Экосервис», которое открыто претендует на нашу территорию и наше имущество. Всеми этими «забегами, не стесняясь руководил депутат Каменского горсовета Игорь Лесничий. Во время последнего инцидента также был замечен заместитесь мэра Андрея Белоусова – Дмитрий Щербатов. Данные действия блокируют работу предприятия, наносят урон имуществу и физические увечья нашим сотрудникам. Мы плательщики налогов, даем рабочие места и не занимаемся противозаконной деятельностью. Просто кому-то очень понравилось наше предприятие. Это обыкновенное рейдерство», - уверен Прометной.

ООО Фирма «Блок ЛТД» является предприятием с иностранными инвестициями (соучредителем является корейский бизнесмен Чой Хо Джин), осуществляет глубокую переработку конверторных и мартеновских шлаков, которые были приобретены компанией по договору купли-продажи. Предприятие расположено в г. Каменское Днепропетровской обл. и занимает площадь в 83,00 гектара. Компания является ответственным плательщиком налогов - за период своей деятельности ООО Фирма «Блок ЛТД» уплатила в местный и государственный бюджеты более 5 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, 1,7 млн грн. подоходного налога. Благодаря азиатским инвестициям компания смогла увеличить количество работников с 39 до 250 человек.