Украинцев призвали готовиться к повторению керченской трагедии

По словам экс-зампреда СБУ, в странах, переживших боевые действия, живет множество людей, испытывающих психологические проблемы из-за посттравматического синдрома.

В Украине существуют предпосылки к тому, что на подконтрольной территории произойдет трагедия, подобная стрельбе в колледже в оккупированной Керчи.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

По его словам, в странах, переживших боевые действия, живет множество людей, испытывающих психологические проблемы из-за посттравматического синдрома.

"Я надеюсь и буду молиться, чтобы этого не произошло в Украине. Вместе с тем надо понимать, что украинское общество сейчас изменилось. Значительное количество людей имеет опыт боевых действий, не все из них ангелы во плоти. Есть люди, у которых - посттравматический синдром, о котором в мире стало известно после Второй мировой войны и после войн в Корее и Вьетнаме. Люди изучали этот синдром, в первую очередь, в Соединенных Штатах, и опыт его лечения. Израильские врачи так же имеют большой опыт. Это все в комплексе дает, к сожалению, не очень хорошие прогнозы, но вместе с тем, надеюсь, что те превентивные меры, которые сейчас воплощаются, смогут не допустить этого факта", – отметил Ягун.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.