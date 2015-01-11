По факту взрыва в кафе Одесской области открыто уголовное дело



Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, во время взрыва бара «У фонтана» получили травмы 6 сотрудников заведения и 2 посетителей. В данный момент в реанимацию перевели 4-х потерпевших.

По факту происшествия внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Шаблиенко отметил, что на месте продолжает работать следственно-оперативная группа Измаильского горотдела милиции. Расследование проходит под контролем руководства регионального главка МВД.

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Как ранее сообщал УНИАН, информация о случившемся поступила в пресс-службу Главного управления ГСЧС в Одесской области 11 января в 16.01. В нем отмечалось, что в кафе «У фонтана», которое расположено на территории Греческого сквера, произошел взрыв, с последующим горением.

«Через 5 минут на место происшествия прибыли 3 пожарно-спасательных отделения и кареты скорой помощи. Как выяснилось, в одноэтажном кафе взорвался баллон с бытовым газом. По предварительной информации, пострадали восемь человек, которые направлены в городскую больницу №1. Во время тушения пожара, спасатели, рискуя жизнью, вынесли еще 2 баллона с бытовым газом, которые находились в помещении кафе», - сообщили в пресс-службе. В ней отметили, что в 16.35 пожар был локализован на площади 70 кв. м, а в 17.34 - ликвидирован.